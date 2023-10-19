В кабмине назвали дату начала футбольного чемпионата лиги "Содружество"

Объединённый чемпионат футбольной лиги "Содружество", где будут участвовать 10 команд из новых регионов РФ, стартует в марте 2024 года. Об этом на пленарном заседании форума "Россия — спортивная держава" сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам. Была создана футбольная лига "Содружество", объединяющая 10 клубов из новых субъектов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года", — заявил он.

Вице-премьер также рассказал о процессе восстановления спортивной инфраструктуры в новых субъектах. Общий объём выделенных для их финансирования средств составил 3,2 миллиарда рублей. До конца года планируют создать и отреставрировать порядка 50 разных объектов, а необходимым оборудованием оснастят 150 физкультурных и спортивных учреждений.