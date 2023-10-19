Комитет Госдумы по труду одобрил проект об увеличении МРОТ в 2024 году

Комитет Госдумы РФ по труду рекомендовал палате принять в первом чтении несколько проектов правительства. Среди них, в частности, инициатива об увеличении МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей — в 2024 году.

Такая мера поможет обеспечить повышение заработной платы порядка 4,8 миллиона работников. Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля.

Помимо инициативы по повышению МРОТ Кабмин России внёс в Госдуму проект бюджета на 2024 год и также плановый период 2025–2026 годов. Также был выдвинут ряд других предложений, обладающих решающим значением для государственной экономики.

Комитет по труду выступил в поддержку проекта об установлении ожидаемого временного интервала выплат накопительной части пенсии на 2024 год. Инициатива предусматривает поддержание периода на уровне 264 месяцев (22 лет). Кроме того, комитет рекомендовал принять в первом чтении предложение о сохранении в 2024–2026 годах действия тарифов на обязательное социальное страхование от травм на производстве и профессиональных заболеваний. Документ сохранит действие 32 тарифов обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней (0,2–8,5% к суммам выплат и вознаграждений) в зависимости от видов экономической деятельности, согласно классификации профессионального риска.

Также комитет рекомендовал принять в первом чтении предложение об увеличении пенсий для неработающих пенсионеров. Инициатива предполагает увеличение стоимости пенсионного коэффициента до 133,05 рубля. Сейчас этот коэффициент равен 129,46 рубля.