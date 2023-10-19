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19 октября, 10:43

В Хабаровском крае подросток остался без пальцев из-за найденного в мусорке взрывателя

Школьнику оторвало два пальца взрывателем от ручной гранаты под Хабаровском

В Хабаровском крае восьмикласснику оторвало два пальца на руке после того, как он нашёл взрыватели в мусорке. Инцидент произошёл в рабочем посёлке Эльбан Амурского района, сообщает SHOT.

Всё произошло из-за найденной во время прогулки железной банки, которую 14-летний школьник вместе с другом достал из мусорки. Внутри оказалось восемь взрывателей от ручных гранат, с которыми дети принялись играть. Тогда-то и случился взрыв.

Одному из школьников оторвало большой и указательный пальцы на правой руке. Сейчас пострадавший находится в больнице. Следствие выясняет, как взрывоопасные предметы попали в мусор. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывных устройств", за которою виновным грозит до восьми лет колонии.

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Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном Дмитрове телефон семиклассницы загорелся во время уроков из-за игры PUBG. Девочка решила поиграть, когда шли занятия, но её Xiaomi не выдержал напряжения и загорелся. Учеников вывели из кабинета, но через некоторое время уроки продолжились.

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Александра Мышляева
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