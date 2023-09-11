Граната взорвалась в руках москвича в Гольянове

Взрыв произошёл в жилой многоэтажке в районе Гольяново в Москве. Как пишет SHOT со ссылкой на источник, снаряд сдетонировал прямо в руках местного жителя.

Сейчас к месту происшествия едут кареты скорой помощи и спасатели.