Граната взорвалась в руках москвича в Гольянове
Граната взорвалась в жилом доме в Москве
Взрыв произошёл в жилой многоэтажке в районе Гольяново в Москве. Как пишет SHOT со ссылкой на источник, снаряд сдетонировал прямо в руках местного жителя.
Сейчас к месту происшествия едут кареты скорой помощи и спасатели.
1 сентября похожий случай произошёл в квартире дома по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево. Там 20-летнему парню взрывом гранаты оторвало руки. В тяжёлом состоянии его увезли в больницу, позже пострадавший скончался.
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