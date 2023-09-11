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11 сентября, 14:15

Граната взорвалась в руках москвича в Гольянове

Граната взорвалась в жилом доме в Москве

Взрыв произошёл в жилой многоэтажке в районе Гольяново в Москве. Как пишет SHOT со ссылкой на источник, снаряд сдетонировал прямо в руках местного жителя.

Сейчас к месту происшествия едут кареты скорой помощи и спасатели.

Опубликованы фото из квартиры, где москвичу оторвало руки взрывом гранаты

Опубликованы фото из квартиры, где москвичу оторвало руки взрывом гранаты

1 сентября похожий случай произошёл в квартире дома по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево. Там 20-летнему парню взрывом гранаты оторвало руки. В тяжёлом состоянии его увезли в больницу, позже пострадавший скончался.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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