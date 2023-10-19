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19 октября, 10:54

Кардиолог назвала случаи, когда сердечные препараты могут нанести больше вреда, чем пользы

Врач Бирюкова: Ритм-урежающие препараты могут привести к брадикардии

Современные лекарственные препараты, разработанные в результате многолетних исследований, приносят большую пользу нашему здоровью, однако их бесконтрольный приём может только навредить. Особенно стоит быть осторожными с "сердечными" лекарствами. Две главные группы таких препаратов и их основные опасности назвала Лайфу врач-кардиолог Анна Бирюкова.

"Одни из самых часто назначаемых препаратов в кардиологии — антигипертензивные лекарственные препараты, которые назначаются для лечения гипертонической болезни. Всех их объединяет свойство снижать артериальное давление. Бесконтрольный приём таких лекарств может привести к чрезмерному снижению артериального давления (гипотензии), что негативно сказывается на кровоснабжении головного мозга", — говорит врач "СМ-Клиники".

Также, по её словам, ни один современный кардиолог не обходится в работе без ритм-урежающих препаратов. Эта группа лекарств помогает нормализовать сердечный ритм, но бесконтрольное применение приводит к чрезмерному урежению ритма (брадикардии) и развитию АВ-блокад. Кроме того, эти препараты противопоказаны пациентам с некоторыми сопутствующими заболеваниями.

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Кстати, болевые ощущения в области сердца могут быть не связаны с этим органом и вызваны рядом других причин. Так, иногда их сложно отличить от невралгии, боли в мышцах или спине. Чтобы понять, какова причина болевых ощущений, важно постараться определить локализацию.

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Ольга Годуненко
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