Кардиолог назвала случаи, когда сердечные препараты могут нанести больше вреда, чем пользы

Современные лекарственные препараты, разработанные в результате многолетних исследований, приносят большую пользу нашему здоровью, однако их бесконтрольный приём может только навредить. Особенно стоит быть осторожными с "сердечными" лекарствами. Две главные группы таких препаратов и их основные опасности назвала Лайфу врач-кардиолог Анна Бирюкова.

"Одни из самых часто назначаемых препаратов в кардиологии — антигипертензивные лекарственные препараты, которые назначаются для лечения гипертонической болезни. Всех их объединяет свойство снижать артериальное давление. Бесконтрольный приём таких лекарств может привести к чрезмерному снижению артериального давления (гипотензии), что негативно сказывается на кровоснабжении головного мозга", — говорит врач "СМ-Клиники".

Также, по её словам, ни один современный кардиолог не обходится в работе без ритм-урежающих препаратов. Эта группа лекарств помогает нормализовать сердечный ритм, но бесконтрольное применение приводит к чрезмерному урежению ритма (брадикардии) и развитию АВ-блокад. Кроме того, эти препараты противопоказаны пациентам с некоторыми сопутствующими заболеваниями.