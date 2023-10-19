"Будем вспоминать с улыбкой": Блёданс назвала Гладкова из "Деревни дураков" замечательным актёром
Эвелина Блёданс назвала умершего Гладкова из "Каламбура" замечательным актёром
Сергей Гладков, наиболее известный по ролям в шоу "Каламбур", был замечательным актёром, создавшим множество юмористических образов. Об этом в беседе с Лайфом заявила бывшая коллега почившего артиста и телеведущая Эвелина Блёданс. Она отметила, что Гладков ушёл совсем рано — молодым.
"Приношу соболезнования. И будет всегда о нём память, и мы будем улыбаться, с радостной улыбкой вспоминать об этом артисте", — добавила Блёданс.
Напомним, о смерти украинского актёра, сценариста и звукорежиссёра Сергея Гладкова стало известно сегодня. Помимо клоуна из "Деревни дураков", в знаменитом телешоу из девяностых он примерил на себя разные роли, в частности Дранкеля из "Железного капута" и очаровательной мисс Бурпл из "Крутого пике". Прощание с артистом пройдёт в Одессе 21 октября.