"Будем вспоминать с улыбкой": Блёданс назвала Гладкова из "Деревни дураков" замечательным актёром

Сергей Гладков, наиболее известный по ролям в шоу "Каламбур", был замечательным актёром, создавшим множество юмористических образов. Об этом в беседе с Лайфом заявила бывшая коллега почившего артиста и телеведущая Эвелина Блёданс. Она отметила, что Гладков ушёл совсем рано — молодым.

"Приношу соболезнования. И будет всегда о нём память, и мы будем улыбаться, с радостной улыбкой вспоминать об этом артисте", — добавила Блёданс.