Регион

Уведомления отключены

19 октября, 11:50

"Будем вспоминать с улыбкой": Блёданс назвала Гладкова из "Деревни дураков" замечательным актёром

Эвелина Блёданс назвала умершего Гладкова из "Каламбура" замечательным актёром

Сергей Гладков, наиболее известный по ролям в шоу "Каламбур", был замечательным актёром, создавшим множество юмористических образов. Об этом в беседе с Лайфом заявила бывшая коллега почившего артиста и телеведущая Эвелина Блёданс. Она отметила, что Гладков ушёл совсем рано — молодым.

"Приношу соболезнования. И будет всегда о нём память, и мы будем улыбаться, с радостной улыбкой вспоминать об этом артисте", — добавила Блёданс.

Звезда советского фильма "Чудак из пятого "Б" умерла за 11 дней до дня рождения

Звезда советского фильма "Чудак из пятого "Б" умерла за 11 дней до дня рождения

Напомним, о смерти украинского актёра, сценариста и звукорежиссёра Сергея Гладкова стало известно сегодня. Помимо клоуна из "Деревни дураков", в знаменитом телешоу из девяностых он примерил на себя разные роли, в частности Дранкеля из "Железного капута" и очаровательной мисс Бурпл из "Крутого пике". Прощание с артистом пройдёт в Одессе 21 октября.

Обложка ©

VK / calambur_group

Матвей Константинов
  • Новости
  • Эвелина Блёданс
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров