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19 октября, 12:16

В России стало в пять раз больше редких дальневосточных леопардов

Численность дальневосточных леопардов в дикой природе РФ достигла 150 особей

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В России стало в пять раз больше редких дальневосточных леопардов. Их численность в дикой природе увеличилась до 150 особей, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Красивейшее животное было на грани уничтожения, всего 30 оставалось в дикой природе. В зоопарках мира — 300, а в дикой природе они живут только в России. Сейчас их, слава богу, уже 150", — сказал он журналистам на первом Всероссийском детском экологическом форуме, который проходит в Челябинске.

Иванов также добавил, что пользу для леопардов приносят и обычные школьники. Многие ребята из близлежащих населённых пунктов приходят в национальные парки — места проживания хищников — и помогают убираться на территории.

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Ранее Лайф рассказывал, как в дикую природу вернулся леопард Leo 260M, который был спасён в прошлом году. В центре реабилитации пятнистый хищник получил помощь и лечение, а также освоил навыки охоты на крупную добычу, после чего обрёл новый дом в Уссурийском заповеднике. К слову, там его усатые сородичи исчезли более полувека назад.

Николь Вербер
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