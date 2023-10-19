В России стало в пять раз больше редких дальневосточных леопардов. Их численность в дикой природе увеличилась до 150 особей, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Красивейшее животное было на грани уничтожения, всего 30 оставалось в дикой природе. В зоопарках мира — 300, а в дикой природе они живут только в России. Сейчас их, слава богу, уже 150", — сказал он журналистам на первом Всероссийском детском экологическом форуме, который проходит в Челябинске.

Иванов также добавил, что пользу для леопардов приносят и обычные школьники. Многие ребята из близлежащих населённых пунктов приходят в национальные парки — места проживания хищников — и помогают убираться на территории.