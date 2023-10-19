Госдума в первом чтении одобрила штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии

В России могут принять законопроект о введении административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Соответствующее предложение было принято в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.

Инициаторами проекта стала группа парламентариев под предводительством председателя Комитета палаты по информполитике Александра Хинштейна. Проект является одним из компонентов пакета законов, который позволит включать добровольческие формирования в состав Росгвардии.

Частью о дискредитации добровольных служащих Росгвардии предлагают дополнить статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сейчас статья предусматривает санкции за дискредитацию добровольцев, которые помогают в выполнении задач ВС РФ. Штрафы останутся прежними: для физических лиц — до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.