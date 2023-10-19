МО: За сутки ВСУ лишились танка и до 260 военнослужащих на Донецком направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 260 военнослужащих на Донецком направлении, а ВС РФ отразили атаку противника в районе Клещеевки. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе проведения СВО.
"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака противника в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики", — сообщается в публикации ведомства.
Также были нанесены удары по живой силе и технике украинской армии у населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка, Яковлевка и Васюковка в ДНР. Потери ВСУ на этом направлении составили до 260 военнослужащих, один танк, два бронированных автомобиля военного назначения и четыре машины. Также ВС РФ в рамках контрбатарейной борьбы нанесли поражение двум орудиям "Мста-Б", орудию Д-20, двум гаубицам Д-30, самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" и американской гаубице М119.
Ранее представитель группировки войск "Запад" сообщил о том, что российские тяжёлые огнемётные системы (ТОС) нанесли удар по укрытиям двух бригад украинской армии. Помимо этого, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункты временной дислокации и опорные пункты украинских военных в районе Берестового.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ