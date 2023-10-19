В России предложили проводить мастер-классы для грибников
Председатель Корниец: Специальные мастер-классы уберегут грибников от отравления
Сбор грибов — занятие многих россиян в летне-осенний период, рассказал председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец и предложил проводить мастер-классы в "грибных" районах страны. Копия обращения на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова имеется в распоряжении RТ.
Корниец рассказал, что многие грибники получают отравление, а иногда всё заканчивается и вовсе смертельным исходом. А такие мастер-классы позволят повысить осведомлённость населения о ядовитых и несъедобных грибах, заключил он.
"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность учреждения в "грибных" регионах нашей страны открытых мастер-классов и тренингов по безопасному сбору грибов для граждан в преддверии и в течение грибного сезона", — говорится в тексте обращения.
Ранее Лайф рассказывал, что 12 октября в России вступил в силу новый закон, который предусматривает уголовную ответственность и штрафы за сбор краснокнижных грибов. Максимальное наказание грозит за оборот редких растений и грибов с использованием СМИ или Интернета группой лиц по предварительному сговору. В таком случае предусмотрено наказание до девяти лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей.
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