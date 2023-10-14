Эксперт рассказал, в каком случае за сбор грибов можно попасть в тюрьму
Юрист Виноградов: Умышленное уничтожение грибов из Красной книги грозит тюрьмой
После введения запрета на сбор редких и исчезающих видов грибов теперь легко можно нарваться на немаленький штраф и даже тюремное заключение. Что делать, чтобы ненароком не срезать в лесу краснокнижные дары природы, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
"Незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозка, добыча, сбор <...> будут наказываться общественными работами до 480 часов или исправительными работами сроком до четырёх лет", — приводит его слова агентство "Прайм".
При этом если действия совершает лицо с использованием своего служебного положения или открыто рассказывает об этом в Интернете, то ему грозит до шести лет тюрьмы со штрафом до двух миллионов рублей. А если в этом принимал участие не один человек, а группа по предварительному сговору, то наказание ещё строже — до девяти лет заключения.
Однако пенсионер, который пошёл в лес и совершенно случайно срезал краснокнижный гриб, вряд ли проведёт оставшиеся годы в тюрьме, отметил юрист. Жизнь за решёткой ему грозит лишь в том случае, если он, например, ведёт соцсети и заранее рассказал своим подписчикам, что планирует нарушить закон и пойти собирать "лешье мясо". Тем, у кого нет злого умысла, не стоит бояться, заверил Виноградов. По его мнению, новые нормы прежде всего направлены против организованных групп, которые занимаются контрабандой редких растений и грибов.
Напомним, на днях в России вступил в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность и весьма солидные штрафы за сбор краснокнижных грибов. Как пояснил адвокат Константин Александров, закон вводится с целью защиты редких грибов и растений и наказание последует даже за сбор одного грибочка. А чтобы ненароком не нарваться на редких обитателей лесов, болот и полян, необходимо знать их "в лицо". Подробнее о том, за какие виды сыроежек теперь также можно схлопотать штраф, — в нашем материале.
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