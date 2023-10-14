Эксперт рассказал, в каком случае за сбор грибов можно попасть в тюрьму

После введения запрета на сбор редких и исчезающих видов грибов теперь легко можно нарваться на немаленький штраф и даже тюремное заключение. Что делать, чтобы ненароком не срезать в лесу краснокнижные дары природы, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

"Незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозка, добыча, сбор <...> будут наказываться общественными работами до 480 часов или исправительными работами сроком до четырёх лет", — приводит его слова агентство "Прайм".

При этом если действия совершает лицо с использованием своего служебного положения или открыто рассказывает об этом в Интернете, то ему грозит до шести лет тюрьмы со штрафом до двух миллионов рублей. А если в этом принимал участие не один человек, а группа по предварительному сговору, то наказание ещё строже — до девяти лет заключения.