В Госдуме сообщили о готовности законопроекта по борьбе с англицизмами в русском языке

Глава Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская сообщила, что завершена работа над законопроектом, который направлен на борьбу с англицизмами и чрезмерной латинизацией русского языка. Документ поддержали во многих ведомствах, отметила она в своём телеграм-канале, одним из последних высказался Роспотребнадзор.

"Рабочая позиция Роспотребнадзора получена. Главные слова: "Концептуально не возражаем". Это про защиту родного языка. Про перевод нашей повседневной жизни с английского на русский. Про формирование национально ориентированной среды", — написала Ямпольская.

Она подчеркнула, что законопроект скоро отправят на рассмотрение. После его принятия поправки коснутся законов "О государственном языке РФ", "О защите прав потребителей", "О рекламе", документа "Основы законодательства РФ о культуре" и Градостроительного кодекса.