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Регион
Опубликовано 19 октября 2023, 15:58

В Госдуме сообщили о готовности законопроекта по борьбе с англицизмами в русском языке

Депутат Ямпольская: Роспотребнадзор поддержал поправки в закон о госязыке

Глава Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская сообщила, что завершена работа над законопроектом, который направлен на борьбу с англицизмами и чрезмерной латинизацией русского языка. Документ поддержали во многих ведомствах, отметила она в своём телеграм-канале, одним из последних высказался Роспотребнадзор.

"Рабочая позиция Роспотребнадзора получена. Главные слова: "Концептуально не возражаем". Это про защиту родного языка. Про перевод нашей повседневной жизни с английского на русский. Про формирование национально ориентированной среды", — написала Ямпольская.

Назван самый популярный в России англицизм, и это не "рофл"
Назван самый популярный в России англицизм, и это не "рофл"

Она подчеркнула, что законопроект скоро отправят на рассмотрение. После его принятия поправки коснутся законов "О государственном языке РФ", "О защите прав потребителей", "О рекламе", документа "Основы законодательства РФ о культуре" и Градостроительного кодекса.

Ранее депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил употреблять привычные русские слова, говоря о релокантах. Поэтому покинувших страну людей он призвал называть перебежчиками.

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Татьяна Миссуми
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