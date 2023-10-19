В Госдуме сообщили о готовности законопроекта по борьбе с англицизмами в русском языке
Депутат Ямпольская: Роспотребнадзор поддержал поправки в закон о госязыке
Глава Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская сообщила, что завершена работа над законопроектом, который направлен на борьбу с англицизмами и чрезмерной латинизацией русского языка. Документ поддержали во многих ведомствах, отметила она в своём телеграм-канале, одним из последних высказался Роспотребнадзор.
"Рабочая позиция Роспотребнадзора получена. Главные слова: "Концептуально не возражаем". Это про защиту родного языка. Про перевод нашей повседневной жизни с английского на русский. Про формирование национально ориентированной среды", — написала Ямпольская.
Она подчеркнула, что законопроект скоро отправят на рассмотрение. После его принятия поправки коснутся законов "О государственном языке РФ", "О защите прав потребителей", "О рекламе", документа "Основы законодательства РФ о культуре" и Градостроительного кодекса.
Ранее депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил употреблять привычные русские слова, говоря о релокантах. Поэтому покинувших страну людей он призвал называть перебежчиками.
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