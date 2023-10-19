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19 октября, 13:01

УЕФА отменил все матчи на территории Израиля до дальнейшего уведомления

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все матчи на территории Израиля до дальнейших уведомлений из-за военного конфликта в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы союза.

"После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой организации не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления", говорится в публикации пресс-службы УЕФА.

Также организация решила отменить квалификационные матчи перед чемпионатом Европы 2025 года среди молодёжных составов. К ним относятся категории до 21 года и до 17 лет, во встречах этих молодёжек должны были участвовать сборные Израиля, Бельгии, Уэльса и Гибралтара.

УЕФА отменил матч отбора на Евро-2024 после убийства болельщиков в Брюсселе

УЕФА отменил матч отбора на Евро-2024 после убийства болельщиков в Брюсселе

Напомним, ранее УЕФА отложил все матчи отборочного турнира Евро-2024 в Израиле на неопределённый срок. Сборная страны должна была сыграть с командой Швейцарии 15 октября в рамках отбора на чемпионат Европы.

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Юрий Лысенко
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