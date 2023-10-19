Путин распорядился увеличить отчисления от лотерей на развитие спорта
Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение увеличить отчисления от лотерей, которые идут на поддержку и развитие спорта в России. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по физкультуре и спорту.
"Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, это приоритет, безусловно. Это не значит, что нужно выводить [отчисления от лотерей] из регулирования Минфином", — уточнил он.
Путин подчеркнул, что следует заняться увеличением размеров таких отчислений. По его словам, нужно думать не о нехватке денег, а о том, как правильно расставить приоритеты. Так, процент от лотерей должен строго идти на развитие спортивных и физкультурных направлений.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны. То есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек.
ТАСС / Александр Рюмин