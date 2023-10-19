Путин распорядился увеличить отчисления от лотерей на развитие спорта

Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение увеличить отчисления от лотерей, которые идут на поддержку и развитие спорта в России. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по физкультуре и спорту.

"Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, это приоритет, безусловно. Это не значит, что нужно выводить [отчисления от лотерей] из регулирования Минфином", — уточнил он.

Путин подчеркнул, что следует заняться увеличением размеров таких отчислений. По его словам, нужно думать не о нехватке денег, а о том, как правильно расставить приоритеты. Так, процент от лотерей должен строго идти на развитие спортивных и физкультурных направлений.