В Минздраве озвучили процент россиян, страдающих ожирением
Глава Минздрава РФ Мурашко заявил, что ожирением страдают 11% россиян
В России ожирение диагностировано у 11% населения, борьба с недугом позволит ещё больше увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и оснащении спортивной инфраструктуры".
"У нас сейчас ещё одно направление борьбы — это ожирение, уже 11% населения страдают этим. <…> Конечно же, сегодняшняя повестка для системы здравоохранения — это важный вклад на пути достижения ожидаемой продолжительности жизни — 78 лет", — отметил министр.
Сейчас средняя продолжительность жизни достигает 73,4 года, что является лучшим показателем в стране за всю историю. По мнению Мурашко, для приобщения тучных россиян к спорту нужно в том числе упростить процедуры получения справок от врачей.
Чиновник пояснил, что если человек постоянно проходит диспансеризацию и профосмотры, то нужно разрешить ему в электронном виде получать медсправку для занятий спортом.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны. То есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек.
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