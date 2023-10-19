В Минздраве озвучили процент россиян, страдающих ожирением

В России ожирение диагностировано у 11% населения, борьба с недугом позволит ещё больше увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и оснащении спортивной инфраструктуры".

"У нас сейчас ещё одно направление борьбы — это ожирение, уже 11% населения страдают этим. <…> Конечно же, сегодняшняя повестка для системы здравоохранения — это важный вклад на пути достижения ожидаемой продолжительности жизни — 78 лет", — отметил министр.

Сейчас средняя продолжительность жизни достигает 73,4 года, что является лучшим показателем в стране за всю историю. По мнению Мурашко, для приобщения тучных россиян к спорту нужно в том числе упростить процедуры получения справок от врачей.