Россиянам рассказали, как банановая кожура может преобразить запечённые мясные блюда

Банановая кожура содержит множество полезных для организма элементов и может помочь хозяйкам на кухне, отметил автор и ведущий программы "Живая еда" на канале НТВ Сергей Малозёмов в интервью радио Sputnik.

"В кожуре бананов есть два полезных элемента — клетчатка и калий. Клетчатка важна для правильного функционирования нашего кишечника и работы иммунитета, калий — ключевой элемент для сердечно-сосудистой системы, в том числе для снижения давления", — сказал он.

Ведущий рассказал, что не стоит есть кожуру в привычном нам виде. Небольшой кусочек можно добавить в блендер к смузи, тогда вкус не поменяется, а польза для организма будет колоссальная. Однако эксперт предупредил, что из-за большого количества клетчатки в кожуре важно не перебарщивать.

Малозёмов добавил, что кожуру можно использовать вместо фольги или пергаментной бумаги при запекании мяса и птицы, тогда она придаст блюду тропический аромат и сделает его нежнее.