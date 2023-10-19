Россиян предупредили о скором росте цен на услуги стоматологии
Стоматолог Садовский: Цены на стоматологию могут подняться к Новому году на 20%
Цены на услуги стоматологов вырастут на 15–20% к Новому году, заявил почётный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский НСН. По его словам, импортные материалы никуда не делись, а вот их доставка в цене значительно выросла, что повысило общую стоимость услуг.
"Клиники долгие годы не поднимали цены, и расходы возросли, энергоносители возросли, коммунальные услуги медорганизаций… И теперь уже в цене не только импортная составляющая материалов и амортизация оборудования, но и коммунальные расходы. На мой взгляд, 30% — это ненаучный прогноз. Я бы ограничил эту цифру 15–20%", — сказал Садовский.
Врач рассказал, что даже при таком раскладе зарплата медиков не увеличивается. А те, кто работает на основе платного приёма, могут просесть по доходам. Также он добавил, что дефицита на импортные материалы нет, однако идут они через третьи страны, что увеличивает стоимость доставки.
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