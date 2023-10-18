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18 октября, 11:23

Стоматолог раскрыла, как простая вода может испортить ваши зубы

Стоматолог Габеева: Избыток фтора в воде может привести к флюорозу

Фтор важен для формирования и укрепления костной ткани, а также для предотвращения кариеса зубов. Он играет роль в процессе образования эритроцитов и выполняет другие важные функции в организме. Для поддержания хорошего здоровья взрослому человеку, по рекомендациям Роспотребнадзора, нужно около 4 мг фтора в день. Однако иногда содержание этого элемента может превышать норму. Чем это грозит, Лайфу рассказала стоматолог Виктория Габеева.

По её словам, наибольшее количество фтора мы получаем с питьевой водой, поэтому важно следить за её качеством. Когда содержание элемента превышает норму, возникает риск развития флюороза (заболевание зубов, которое вызвано переизбытком фтора в организме), который может привести к остеопорозу.

"Первые заметные признаки появляются на зубах в виде стойких пятен на эмали (белые, в крайних случаях — бурые или даже серые). Если состояние переизбытка фтора продолжается и развивается, то может произойти дезинтеграция эмали зубов", — отметила врач клиники "Белая радуга".

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Но флюороз влияет не только на внешний вид зубов: страдает и их функциональность, причиняя значительные неудобства. Например, к поражению эмали и дентина может присоединиться кариес. Наличие этих проблем вместе ведёт к истираемости эмали и возникновению сколов, что затрудняет полноценное пищеварение из-за высокой чувствительности, подчеркнула Габеева.

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А ранее стоматолог Людмила Шемякина объяснила, что отбеливание зубов содой способно привести к противоположному эффекту и вызвать раздражение слизистой оболочки рта. Кроме того, на зубах могут появиться микротрещины, в которых скапливается налёт.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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