Регион

Уведомления отключены

19 октября, 16:56

Филолог не поддержал депутатов с идеей переименовать сёла с оскорбительными названиями

Филолог Славкин: Названия нужно оставлять такими, какие они были исторически

<p>Обложка © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, филолог Владимир Славкин назвал идею депутатов переименовывать населённые пункты с оскорбительными названиями мертворождённой.

Филолог отметил, что несмотря на другие проблемы общества, чиновники решили менять названия, которые никак не касаются граждан. Журналист рассказал о советском периоде, когда названия меняли из-за политических взглядов страны.

"В честь деятелей партии и правительства переименовывали города, причем неоднократно. Допустим, Рыбинск переименовывали в Щербаков, был Ежово-Черкесск. Понятно, что лучше возвращать исконные названия, а что эти слова звучат не очень удобно, не очень прилично — пусть будет, что будет. Мне кажется, эта инициатива мертворождённая", — рассказал филолог телеканалу "360".

По мнению эксперта, названия нужно оставлять такими, какие они были исторически.

"Жителей Шалавы всё устраивает": Глава посёлка со спорным названием не оценил идею депутатов

"Жителей Шалавы всё устраивает": Глава посёлка со спорным названием не оценил идею депутатов

Ранее Лайф рассказывал, что фракция "Новые люди" внесёт на рассмотрение в Госдуму законопроект о переименовании оскорбительных названий населённых пунктов. Если он будет принят, Россия останется без таких топонимов, как Лох (Саратовская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область), а также Шалава и Бухалово (Ярославская область).

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров