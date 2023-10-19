Филолог не поддержал депутатов с идеей переименовать сёла с оскорбительными названиями

Доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, филолог Владимир Славкин назвал идею депутатов переименовывать населённые пункты с оскорбительными названиями мертворождённой.

Филолог отметил, что несмотря на другие проблемы общества, чиновники решили менять названия, которые никак не касаются граждан. Журналист рассказал о советском периоде, когда названия меняли из-за политических взглядов страны.

"В честь деятелей партии и правительства переименовывали города, причем неоднократно. Допустим, Рыбинск переименовывали в Щербаков, был Ежово-Черкесск. Понятно, что лучше возвращать исконные названия, а что эти слова звучат не очень удобно, не очень прилично — пусть будет, что будет. Мне кажется, эта инициатива мертворождённая", — рассказал филолог телеканалу "360".

По мнению эксперта, названия нужно оставлять такими, какие они были исторически.