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19 октября, 16:43

Бомбардировщик США пролетел над Таллином в знак солидарности с эстонскими союзниками

ERR: Стратегический бомбардировщик ВВС США пролетел над Таллином

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Над центральной частью Таллина пролетел американский бомбардировщик, что, по словам представителя Посольства США, должно показать солидарность Вашингтона с союзниками из Эстонии. Об этом пишет портал ERR.

"Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в четверг совершил полёт на малой высоте над центром Таллина. Первоначально планировался полёт двух бомбардировщиков, но в итоге пролетел только один и чуть позже запланированного времени", — поясняется в материале.

Свои корректировки внесла погода, тем не менее акция состоялась. Бомбардировщики базируются на авиабазе в Техасе, но сейчас дислоцированы в Британии. Как отмечается, Эстония и США регулярно проводят совместные военные учения в рамках НАТО. Также Вашингтон выделил Таллину финансовую помощь в размере свыше 500 миллионов долларов на обеспечение безопасности с 2016 года.

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Татьяна Миссуми
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