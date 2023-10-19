Аналитики повысили ожидания по росту ВВП России, следует из данных ЦБ

Банк России провёл опрос среди финансовых аналитиков и узнал, что их ожидания касательно роста ВВП страны в 2023 году выросли с 2,2% до 2,5%. Результаты макроэкономического опроса опубликованы на сайте регулятора.

Прогнозы экспертов насчёт роста экономики в 2024, 2025 и 2026 годах остались на прежнем уровне — 1,5%. А вот их ожидания об увеличении темпов инфляции в декабре 2023-го продолжают ухудшаться — теперь аналитики ожидают 7% вместо 6,3%, как говорилось ранее. Прогнозы на следующий год также стали менее радужными — ожидания инфляции выросли с 4,3% до 5,1%, но потом темпы роста цен должны вернуться к целевому показателю в 4%.

Также аналитики считают, что средний уровень ключевой ставки в 2023 году будет держаться на отметке в 9,8%, а в 2024-м вырастет до 12,6%. После этого показатель начнёт падать и в 2025 году опустится до 8,2%, а в 2026-м — до 6,5%.

Выросли ожидания от среднегодового курса доллара — с 85,5 рубля до 86 в 2023 году, с 89,9 рубля до 94 в 2024-м. Согласно прогнозам, средний курс американской валюты в 2025 году будет держаться на уровне 97,5 рубля, а в 2026-м — 98,2 рубля.

Поднялись прогнозы на среднегодовые цены нефти марки Urals. Согласно им, баррель нефти подорожает с 61 до 64 долларов в 2023 году, с 65 до 72 долларов в 2024-м, с 66 до 67 долларов в 2025-м и с 65 до 67 в 2026-м.