Новак озвучил свой прогноз цены на нефть до 2035 года

Цена за баррель нефти в перспективе до 2035 года установится примерно на уровне ста долларов. Такой прогноз озвучил вице-премьер Александр Новак в эфире "Соловьёв Live".

Он напомнил, что в 2012–2013 годах стоимость нефти колебалась примерно в этом же отрезке. И сегодня, в 2023 году, показатель близок к этому уровню.

"Если пролонгировать прогноз до 2035 года, то с точки зрения математики это плюс-минус 100 долларов", — сообщил вице-премьер.