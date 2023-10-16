Новак озвучил свой прогноз цены на нефть до 2035 года
Вице-премьер Новак считает, что баррель нефти будет стоить $100 до 2035 года
Цена за баррель нефти в перспективе до 2035 года установится примерно на уровне ста долларов. Такой прогноз озвучил вице-премьер Александр Новак в эфире "Соловьёв Live".
Он напомнил, что в 2012–2013 годах стоимость нефти колебалась примерно в этом же отрезке. И сегодня, в 2023 году, показатель близок к этому уровню.
"Если пролонгировать прогноз до 2035 года, то с точки зрения математики это плюс-минус 100 долларов", — сообщил вице-премьер.
Напомним, страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В связи с этим Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, запрещающих поставлять российское топливо в страны, присоединившиеся к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых соблюдается такое условие. Тем временем поставки нефти дружественным странам осуществляются вне зависимости от потолка цен.
ТАСС / Софья Сандурская