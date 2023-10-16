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16 октября, 12:57

Новак озвучил свой прогноз цены на нефть до 2035 года

Вице-премьер Новак считает, что баррель нефти будет стоить $100 до 2035 года

Цена за баррель нефти в перспективе до 2035 года установится примерно на уровне ста долларов. Такой прогноз озвучил вице-премьер Александр Новак в эфире "Соловьёв Live".

Он напомнил, что в 2012–2013 годах стоимость нефти колебалась примерно в этом же отрезке. И сегодня, в 2023 году, показатель близок к этому уровню.

"Если пролонгировать прогноз до 2035 года, то с точки зрения математики это плюс-минус 100 долларов", — сообщил вице-премьер.

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Напомним, страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В связи с этим Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, запрещающих поставлять российское топливо в страны, присоединившиеся к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых соблюдается такое условие. Тем временем поставки нефти дружественным странам осуществляются вне зависимости от потолка цен.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Марина Калегина
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