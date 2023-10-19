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19 октября, 19:26

Невменяемый пациент с ножом сидит на карнизе 11-го этажа госпиталя в Москве

Неуравновешенный пациент Госпиталя для ветеранов войн № 2 на Волгоградском проспекте в Москве забрался на карниз 11-го этажа. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, мужчина сидит на опасной высоте и не подпускает к себе сотрудников, угрожая ножом. Полиция и скорые уже прибыли, сейчас ожидают психологов в надежде, что те смогут спасти неадеквата.

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Ранее Лайф писал, что житель Манхэттена прыгнул в бассейн мемориала жертвам теракта, который произошёл в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Он травмировал левую ногу, но остался жив. Его арестовали.

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Ведомости / ТАСС / Максим Стулов

Лариса Сафронова
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