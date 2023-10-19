Регион

Уведомления отключены

19 октября, 19:38

"Они хотят моей смерти": Звезда Евровидения Käärijä не повёлся на провокацию с украинским флагом и нарвался на угрозы

Финский рэпер Käärijä выбросил украинский флаг со сцены и стал получать угрозы

<p>Финский рэпер Käärijä выбросил украинский флаг со сцены. Обложка <strong style="font-weight: bold;">©</strong> X / <a href="https://twitter.com/novynylive/status/1714304063888597250" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новини.LIVE</a></p>

Финский рэпер Käärijä выбросил украинский флаг со сцены. Обложка © X / Новини.LIVE

Финский музыкант Käärijä пожаловался на угрозы со стороны украинцев, которые стали поступать после его недавнего выступления в Эстонии. Критика посыпалась на звезду Евровидения из-за инцидента с флагом Незалежной. Один из фанатов закинул жёлто-белое полотно на сцену, но певец предпочёл выбросить его, пожурив поклонника за такую выходку.

Финский рэпер Käärijä выбросил украинский флаг со сцены. Видео © X / Новини.LIVE

"Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал?" произнёс Käärijä со сцены.

Поступок рэпера задел украинцев, и они завалили соцсети музыканта угрозами, требуя извинений. Впрочем, певец отказался идти на поводу у провокаторов, заявив, что якобы он попросту перепутал украинский флаг со шведским.

"Я хочу сказать, что люблю Украину! Я их очень уважаю, и в этом вся проблема. Теперь они хотят моей смерти, теперь я должен извиниться перед ними, но почему? Они хотят меня убить, но я должен извиниться? Нет, не могу", — написал хейтерам Käärijä.

Пугают победой России: Беженцы с Украины пожаловались на травлю своих детей в польских школах

Пугают победой России: Беженцы с Украины пожаловались на травлю своих детей в польских школах

А в начале октября жёлто-синий госсимвол Незалежной также исчез с мэрии французского города Вьен. Таким жестом местная администрация отреагировала на слова Владимира Зеленского о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Эстония
  • Знаменитости
  • Мировая политика
  • Поп-культура и Развлечения
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров