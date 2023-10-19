"Они хотят моей смерти": Звезда Евровидения Käärijä не повёлся на провокацию с украинским флагом и нарвался на угрозы

Финский музыкант Käärijä пожаловался на угрозы со стороны украинцев, которые стали поступать после его недавнего выступления в Эстонии. Критика посыпалась на звезду Евровидения из-за инцидента с флагом Незалежной. Один из фанатов закинул жёлто-белое полотно на сцену, но певец предпочёл выбросить его, пожурив поклонника за такую выходку.

Финский рэпер Käärijä выбросил украинский флаг со сцены. Видео © X / Новини.LIVE

"Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал?" — произнёс Käärijä со сцены.

Поступок рэпера задел украинцев, и они завалили соцсети музыканта угрозами, требуя извинений. Впрочем, певец отказался идти на поводу у провокаторов, заявив, что якобы он попросту перепутал украинский флаг со шведским.

"Я хочу сказать, что люблю Украину! Я их очень уважаю, и в этом вся проблема. Теперь они хотят моей смерти, теперь я должен извиниться перед ними, но почему? Они хотят меня убить, но я должен извиниться? Нет, не могу", — написал хейтерам Käärijä.