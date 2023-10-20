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19 октября, 23:06

Раненая косуля сбежала от охотника и упала без сил у школы в Ачинске, на помощь ей пришли люди

В Ачинске полицейские спасли раненую косулю, доставив её в ветеринарную клинику

<p>В Ачинске полицейские спасли раненую косулю, доставив её в ветеринарную клинику. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-58817878_23392" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Красноярья</a></p>

В Ачинске полицейские спасли раненую косулю, доставив её в ветеринарную клинику. Обложка © VK / Полиция Красноярья

В Ачинске Красноярского края сотрудники полиции спасли раненую косулю, обнаруженную у школьного забора на улице Калинина. Об этом информировала пресс-служба ведомства во "ВКонтакте".

В Ачинске полицейские спасли раненую косулю, доставив её в ветеринарную клинику. Видео © VK / Полиция Красноярья

В дежурную часть о травмированном парнокопытном сообщила местная жительница. Возможно, косуля сумела убежать от охотника. Прибывшие полицейские, видя, что малыш еле дышит, решили доставить его к ветеринару. Они соорудили из подручных средств носилки и погрузили животное в патрульный автомобиль.

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"В последующем лесной житель будет возвращён в естественную среду обитания", — сообщают правоохранители.

А ранее вологодские ветеринары спасли лисицу Боню. У неё был сильный разрез на одной из лап. Красавице-лисе сделали наркоз и аккуратно зашили лапку, предварительно прочистив полость от загрязнения.

Лариса Сафронова
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