Раненая косуля сбежала от охотника и упала без сил у школы в Ачинске, на помощь ей пришли люди
В Ачинске полицейские спасли раненую косулю, доставив её в ветеринарную клинику
В Ачинске полицейские спасли раненую косулю, доставив её в ветеринарную клинику. Обложка © VK / Полиция Красноярья
В Ачинске Красноярского края сотрудники полиции спасли раненую косулю, обнаруженную у школьного забора на улице Калинина. Об этом информировала пресс-служба ведомства во "ВКонтакте".
В Ачинске полицейские спасли раненую косулю, доставив её в ветеринарную клинику. Видео © VK / Полиция Красноярья
В дежурную часть о травмированном парнокопытном сообщила местная жительница. Возможно, косуля сумела убежать от охотника. Прибывшие полицейские, видя, что малыш еле дышит, решили доставить его к ветеринару. Они соорудили из подручных средств носилки и погрузили животное в патрульный автомобиль.
"В последующем лесной житель будет возвращён в естественную среду обитания", — сообщают правоохранители.
А ранее вологодские ветеринары спасли лисицу Боню. У неё был сильный разрез на одной из лап. Красавице-лисе сделали наркоз и аккуратно зашили лапку, предварительно прочистив полость от загрязнения.