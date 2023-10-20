Раненая косуля сбежала от охотника и упала без сил у школы в Ачинске, на помощь ей пришли люди

В Ачинске Красноярского края сотрудники полиции спасли раненую косулю, обнаруженную у школьного забора на улице Калинина. Об этом информировала пресс-служба ведомства во "ВКонтакте".

В Ачинске полицейские спасли раненую косулю, доставив её в ветеринарную клинику. Видео © VK / Полиция Красноярья

В дежурную часть о травмированном парнокопытном сообщила местная жительница. Возможно, косуля сумела убежать от охотника. Прибывшие полицейские, видя, что малыш еле дышит, решили доставить его к ветеринару. Они соорудили из подручных средств носилки и погрузили животное в патрульный автомобиль.

"В последующем лесной житель будет возвращён в естественную среду обитания", — сообщают правоохранители.