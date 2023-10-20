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19 октября, 22:47

Появились кадры ночного прилёта Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону

Опубликованы кадры неанонсированного визита президента России Владимира Путина в штаб Вооружённых сил РФ в Ростове-на-Дону. На них запечатлён момент прибытия главы государства, которого у трапа самолёта встретил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Путин встретился с начальником Генштаба Герасимовым в штабе ЮВО. Видео © LIFE

В рамках беседы с Путиным военачальник доложил ему о ходе специальной военной операции. Герасимов подчеркнул, что объединённая группировка войск действует в соответствии с планами. По завершении встречи президент озвучил начгенштаба необычную просьбу.

"Всем командирам привет передавайте!" произнёс российский лидер, пожав Герасимову руку.

Новый мировой порядок: Чем визит Путина в Китай так напугал американские СМИ

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Ранее стало известно, что решение заехать в Ростов-на-Дону для посещения штаба Путин принял в ходе возвращения из Перми в Москву.

Обложка ©

LIFE

Илья Пушкарев
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