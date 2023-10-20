Появились кадры ночного прилёта Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону
Опубликованы кадры неанонсированного визита президента России Владимира Путина в штаб Вооружённых сил РФ в Ростове-на-Дону. На них запечатлён момент прибытия главы государства, которого у трапа самолёта встретил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.
Путин встретился с начальником Генштаба Герасимовым в штабе ЮВО. Видео © LIFE
В рамках беседы с Путиным военачальник доложил ему о ходе специальной военной операции. Герасимов подчеркнул, что объединённая группировка войск действует в соответствии с планами. По завершении встречи президент озвучил начгенштаба необычную просьбу.
"Всем командирам привет передавайте!" — произнёс российский лидер, пожав Герасимову руку.
Ранее стало известно, что решение заехать в Ростов-на-Дону для посещения штаба Путин принял в ходе возвращения из Перми в Москву.
LIFE