Появились кадры ночного прилёта Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону

Опубликованы кадры неанонсированного визита президента России Владимира Путина в штаб Вооружённых сил РФ в Ростове-на-Дону. На них запечатлён момент прибытия главы государства, которого у трапа самолёта встретил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Путин встретился с начальником Генштаба Герасимовым в штабе ЮВО. Видео © LIFE

В рамках беседы с Путиным военачальник доложил ему о ходе специальной военной операции. Герасимов подчеркнул, что объединённая группировка войск действует в соответствии с планами. По завершении встречи президент озвучил начгенштаба необычную просьбу.

"Всем командирам привет передавайте!" — произнёс российский лидер, пожав Герасимову руку.