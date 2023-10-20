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Регион
Опубликовано 19 октября 2023, 22:15
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Путин заслушал доклад Герасимова о ходе СВО в штабе ВС России в Ростове-на-Дону

Путин посетил штаб ВС России в Ростове-на-Дону по пути в Москву из Перми

Президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин по пути в Москву из Перми посетил штаб Вооружённых cил России в Ростове-на-Дону и заслушал доклад о ходе специальной военной операции. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Возвращаясь из Перми, президент [РФ Владимир] Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооружённых сил РФ", — сказал представитель Кремля и уточнил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о положении дел на спецоперации.

Губернатор Пермского края доложил Путину о поддержке семей участников СВО
Губернатор Пермского края доложил Путину о поддержке семей участников СВО

Напомним, Путин отправился в Пермь для участия в пленарном заседании "Спорт без границ. Открытость миру" XI Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". На мероприятии президент заявил о признаках вырождения мирового спорта. Он также раскритиковал чиновников за отсутствие подвижек в подпрограмме "Спорт на селе" и поручил разобраться с "дельцами", которые увозят юных хоккеистов из России.

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Андрей Бражников
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