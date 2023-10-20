Путин заслушал доклад Герасимова о ходе СВО в штабе ВС России в Ростове-на-Дону

Президент РФ Владимир Путин по пути в Москву из Перми посетил штаб Вооружённых cил России в Ростове-на-Дону и заслушал доклад о ходе специальной военной операции. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Возвращаясь из Перми, президент [РФ Владимир] Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооружённых сил РФ", — сказал представитель Кремля и уточнил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о положении дел на спецоперации.