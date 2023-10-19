Губернатор Пермского края доложил Путину о поддержке семей участников СВО

Президент провёл рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, в ходе которой выслушал доклад о поддержке семей участников специальной военной операции.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил президенту РФ Владимиру Путину о поддержке семей участников СВО. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Хочу сказать, что благодаря вашей инициативе в Пермском крае также работает филиал фонда "Защитники Отечества". Он работает с мая, и в феврале этого года мы создали центры "Помощь здесь", которые действуют в каждом муниципалитете. Сейчас они друг друга дополняют, помогают точечно решить много вопросов", — рассказал Махонин.

По его словам, власти Пермского края изучают разные вопросы, в том числе по теме оформления статуса ветерана боевых действий, социальных льгот, подключения к коммуникациям. В регионе действует служба социальных участковых, которые помогают решать насущные проблемы. К тому же инициативу проявляют и сами участники спецоперации. Например, создана Ассоциация ветеранов СВО, по аналогии с Фондом президентских грантов есть Фонд грантов губернатора Пермского края, поддерживающий некоммерческие организации. Кроме того, военным предоставляются десять видов имущественных льгот и преференций.