В Саудовской Аравии пройдёт первый за 30 лет саммит АСЕАН и ССАГЗ

В пятницу, 20 октября, в Эр-Рияде соберутся главы государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГЗ) для проведения первого за 30 лет совместного саммита.

"Саммит направлен на укрепление партнёрства и обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес и озабоченность", — сказано в сообщении пресс-службы АСЕАН.

Сотрудничество двух региональных организаций началось ещё в 1990 году, но планировалось на уровне министров иностранных дел, раз в год собиравшихся на полях сессий Генассамблеи ООН. Основными сферами взаимодействия являлись энергетика, культура и туризм, однако в последние годы назрела необходимость диверсифицировать торгово-экономические связи и изучить опыт партнёров в поддержании сбалансированных отношений с мировыми державами, противостояние которых усиливается в обоих регионах.