Экономист спрогнозировал серьёзное укрепление рубля

Высокие темпы развития российской экономики вкупе со скачком инфляции на Западе свидетельствуют о сильной недооценённости рубля. Такого мнения придерживается доцент Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

По словам эксперта, рубль должен стоить гораздо дороже, чем сейчас. Впрочем, ситуация может измениться, если западные экономики примут решение в той или иной мере девальвировать свои резервные валюты. В этом случае котировки упадут и один доллар станет торговаться по 80 рублей, поделился специалист.

"С учётом этих тенденций курс доллара может стремиться и к гораздо более низким уровням в среднесрочной – долгосрочной перспективе", — поделился Чирков с агентством "Прайм".