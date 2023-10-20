Регион

Уведомления отключены

20 октября, 01:16

Экономист спрогнозировал серьёзное укрепление рубля

Экономист Чирков назвал рубль недооценённым и предрёк валюте подорожание

Высокие темпы развития российской экономики вкупе со скачком инфляции на Западе свидетельствуют о сильной недооценённости рубля. Такого мнения придерживается доцент Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

По словам эксперта, рубль должен стоить гораздо дороже, чем сейчас. Впрочем, ситуация может измениться, если западные экономики примут решение в той или иной мере девальвировать свои резервные валюты. В этом случае котировки упадут и один доллар станет торговаться по 80 рублей, поделился специалист.

"С учётом этих тенденций курс доллара может стремиться и к гораздо более низким уровням в среднесрочной – долгосрочной перспективе", — поделился Чирков с агентством "Прайм".

Вводятся новые правила регулирования валютного рынка: Каким будет курс рубля на следующей неделе

Вводятся новые правила регулирования валютного рынка: Каким будет курс рубля на следующей неделе

Аналогичную судьбу российской валюте ранее предрёк и экономист Алексей Зубец. Благодаря механизму обязательной продажи иностранных активов, введённому президентом Владимиром Путиным, доллар в ближайшее полгода упадёт до 80–85 рублей, считает он.

Обложка ©

Freepik / ededchechine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров