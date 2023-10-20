Байден назвал условие объявления США войны России

Вашингтон не преследует цель вооружённого столкновения с Россией на Украине, заявил в обращении к нации президент США Джо Байден.

"США не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Мы не хотим этого", ― подчеркнул хозяин Овального кабинета и исключил отправку американских военных в Незалежную для участия в боевых действиях.

Вместе с тем Байден пояснил, что дело бы обстояло по-другому в случае нападения России на одного из союзников США по НАТО. При таком развитии событий, как заметил американский лидер, Вашингтон "защищал бы каждый дюйм альянса".