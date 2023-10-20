Байден назвал условие объявления США войны России
Байден заявил, что США не хотят военного столкновения с Россией
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Вашингтон не преследует цель вооружённого столкновения с Россией на Украине, заявил в обращении к нации президент США Джо Байден.
"США не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Мы не хотим этого", ― подчеркнул хозяин Овального кабинета и исключил отправку американских военных в Незалежную для участия в боевых действиях.
Вместе с тем Байден пояснил, что дело бы обстояло по-другому в случае нападения России на одного из союзников США по НАТО. При таком развитии событий, как заметил американский лидер, Вашингтон "защищал бы каждый дюйм альянса".
Помимо этого, в обращении к нации Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией", которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Президент США обещал, что страна не прекратит оказывать Киеву поддержку.