Регион

Уведомления отключены

20 октября, 01:21

Байден назвал условие объявления США войны России

Байден заявил, что США не хотят военного столкновения с Россией

<p>Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Вашингтон не преследует цель вооружённого столкновения с Россией на Украине, заявил в обращении к нации президент США Джо Байден.

"США не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Мы не хотим этого", ― подчеркнул хозяин Овального кабинета и исключил отправку американских военных в Незалежную для участия в боевых действиях.

Вместе с тем Байден пояснил, что дело бы обстояло по-другому в случае нападения России на одного из союзников США по НАТО. При таком развитии событий, как заметил американский лидер, Вашингтон "защищал бы каждый дюйм альянса".

Помимо этого, в обращении к нации Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией", которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Президент США обещал, что страна не прекратит оказывать Киеву поддержку.

США сделали выбор между Израилем и Украиной в гонке за боеприпасы

США сделали выбор между Израилем и Украиной в гонке за боеприпасы

Андрей Бражников
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров