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Опубликовано 20 октября 2023, 01:21
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Байден назвал условие объявления США войны России

Байден заявил, что США не хотят военного столкновения с Россией

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Вашингтон не преследует цель вооружённого столкновения с Россией на Украине, заявил в обращении к нации президент США Джо Байден.

"США не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Мы не хотим этого", ― подчеркнул хозяин Овального кабинета и исключил отправку американских военных в Незалежную для участия в боевых действиях.

Вместе с тем Байден пояснил, что дело бы обстояло по-другому в случае нападения России на одного из союзников США по НАТО. При таком развитии событий, как заметил американский лидер, Вашингтон "защищал бы каждый дюйм альянса".

Помимо этого, в обращении к нации Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией", которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Президент США обещал, что страна не прекратит оказывать Киеву поддержку.

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Андрей Бражников
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