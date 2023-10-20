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20 октября, 02:50

"Ядерный щит" России пополнился очередным гиперзвуковым "Авангардом"

МО РФ: Очередной гиперзвуковой "Авангард" заступил на дежурство в Оренбуржье

Минобороны РФ сообщило о продолжении перевооружения Ясненского соединения РВСН, которое дислоцируется в Оренбургской области. В рамках программы воинское формирование получило очередной гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Кадры загрузки ракеты в шахту военное ведомство опубликовало в соцсетях.

Комплекс "Авангард" заступил на дежурство в Оренбургской области. Видео © VK / Минобороны РФ

На записи видно, как МАЗ-537 на спецприцепе доставляет транспортно-пусковой контейнер к "месту службы". Затем гидравлические механизмы переводят его в вертикальное положение, загружая в шахту. В Минобороны добавили, что это крайне сложная процедура, которая длится несколько часов.

"Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", — сказано в сообщении.

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По мнению экс-аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, гиперзвуковое вооружение дало России большое преимущество над США. Развивающие большую скорость МБР неуязвимы, тогда как американские истребители F-35 отказываются функционировать при дожде, посетовал он.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Илья Пушкарев
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