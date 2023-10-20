"Ядерный щит" России пополнился очередным гиперзвуковым "Авангардом"

Минобороны РФ сообщило о продолжении перевооружения Ясненского соединения РВСН, которое дислоцируется в Оренбургской области. В рамках программы воинское формирование получило очередной гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Кадры загрузки ракеты в шахту военное ведомство опубликовало в соцсетях.

Комплекс "Авангард" заступил на дежурство в Оренбургской области. Видео © VK / Минобороны РФ

На записи видно, как МАЗ-537 на спецприцепе доставляет транспортно-пусковой контейнер к "месту службы". Затем гидравлические механизмы переводят его в вертикальное положение, загружая в шахту. В Минобороны добавили, что это крайне сложная процедура, которая длится несколько часов.

"Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", — сказано в сообщении.