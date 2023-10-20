Представлен ужасающий сценарий катастрофы из-за ошибки США по Украине

Упорное оказание помощи Украине вопреки всему свидетельствует о способности США до последнего участвовать в конфликтах без шансов на победу. Об этом написал американский журнал National Interest.

По мнению политического аналитика Нилая Сайи, за безнадёжным стремлением поддерживать Киев стоит страх Вашингтона, что мир сочтёт отказ от этого курса "величайшим актом трусости". Обозреватель полагает, что когда-нибудь Запад позволит Украине идти своим путём, но это случится ещё не скоро. Также он опасается, что политика США приведёт к катастрофе, если Россия, чувствуя экзистенциальную угрозу, решит применить ядерное оружие.

"Эта возможность представляет собой один из ужасающих ответов на вопрос, чем закончится конфликт на Украине", — отмечает Сайя.