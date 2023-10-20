Популярное лекарство от изжоги и гастрита оказалось способно вызывать деменцию

Длительный приём ингибиторов протонной помпы (ИПП), использующихся при лечении язвенной болезни желудка, гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни (хронической изжоги) и гастрита, связаны со значительным повышением риска развития деменции. Соответствующее исследование сотрудников Копенгагенского и Орхусского университетов опубликовано в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Эти популярные препараты блокируют протон-калиевую АТФазу в париетальных клетках желудка, отвечающую за выработку соляной кислоты. За время наблюдения у 99 384 участников исследования из 1,984 миллиона развилась деменция, из них 21,2% в прошлом принимали ИПП.

Причём наиболее высокой связь оказалась у тех, кто начинал страдать заболеванием в более раннем возрасте, указывают учёные. Кроме того, повышение риска прямо пропорционально длительности приёма ИПП — чем дольше, тем выше. В наихудшей ситуации, следует из работы, оказываются те, у кого заболевание развивается раньше, а курс лечение ИПП — дольше.