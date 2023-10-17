Регион

Уведомления отключены

17 октября, 09:00

Учёные обнаружили у человека новый орган, отвечающий за иммунитет

MBoC: Учёные из Цюриха нашли эксклюсому — новый орган в организме человека

Учёные из Института биохимии в Цюрихе открыли ранее неизвестный науке орган, который поддерживает иммунную систему человека. Он подобно магниту удерживает в цитоплазме разрозненные "кусочки" ДНК, тем самым блокируя попадание чужеродного, вирусного или бактериального генетического материала в клеточное ядро, сообщается в журнале Molecular Biology of the Cell (MBoC).

Восьмой континент: Под водой в океане обнаружен неизвестный материк

Восьмой континент: Под водой в океане обнаружен неизвестный материк

Новый орган назвали эксклюсомой. Учёные предполагают, что это часть древней защитной системы генома человека, которая появилась задолго до того, как человеческий организм и его клетки начали усложняться.

Важность открытия заключается ещё и в том, что оно поможет человечеству научиться лечить аутоиммунные заболевания. Ведь эксклюсома, надолго задерживая генетический материал вирусов и бактерий в цитоплазме, заставляет иммунитет реагировать на раздражитель снова и снова. Ну а само открытие, как считают его авторы, демонстрирует "уникальность и важность данной структуры в эволюции жизни на Земле" и подчёркивает её значимость в поддержании жизненно важных процессов внутри клеток.

Учёные нашли способ определить продолжительность жизни по крови

Учёные нашли способ определить продолжительность жизни по крови

Ранее Лайф писал, что российские учёные из ЮУрГУ изобрели омолаживающий пирог с помощью стильбеноида — соединения, которое применяется для защиты мышечной ткани сердца. Стало известно, что этот природный антиоксидант плохо усваивается самим организмом, а вот в выпечке работает идеально.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Здоровье
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров