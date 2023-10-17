Учёные обнаружили у человека новый орган, отвечающий за иммунитет

Учёные из Института биохимии в Цюрихе открыли ранее неизвестный науке орган, который поддерживает иммунную систему человека. Он подобно магниту удерживает в цитоплазме разрозненные "кусочки" ДНК, тем самым блокируя попадание чужеродного, вирусного или бактериального генетического материала в клеточное ядро, сообщается в журнале Molecular Biology of the Cell (MBoC).

Новый орган назвали эксклюсомой. Учёные предполагают, что это часть древней защитной системы генома человека, которая появилась задолго до того, как человеческий организм и его клетки начали усложняться.

Важность открытия заключается ещё и в том, что оно поможет человечеству научиться лечить аутоиммунные заболевания. Ведь эксклюсома, надолго задерживая генетический материал вирусов и бактерий в цитоплазме, заставляет иммунитет реагировать на раздражитель снова и снова. Ну а само открытие, как считают его авторы, демонстрирует "уникальность и важность данной структуры в эволюции жизни на Земле" и подчёркивает её значимость в поддержании жизненно важных процессов внутри клеток.