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20 октября, 05:51

Правительство Белоруссии предложило ввести СМС-повестки на военную службу

В Белоруссии могут начать оповещать граждан о призыве на военную службу через СМС-сообщения, следует из опубликованного на Национальном правовом интернет-портале страны законопроекта. Его предложило правительство республики.

"Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат, управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения", — говорится в нём.

Речь идёт как о мобилизации, так и мобилизационной подготовке. Сотовые операторы будут обязаны по запросу военкоматов и областных управлений КГБ в течение недели предоставлять информацию о номерах и оповещать граждан, стоящих на военном учёте. Предлагается обязать белорусов информировать комиссариаты о смене номера.

Авторы инициативы также считают необходимым разрешить вручать повестки по месту работы и нахождения граждан.

В России стартовал осенний призыв в армию

В России стартовал осенний призыв в армию

А в России с началом осенней призывной кампании вступил в силу закон об ужесточении административной ответственности за нарушение требований воинского учёта. Так, штраф за неявку в военкомат вырос в десять раз — до 30 тысяч рублей максимум.

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Наталия Федосенко / ТАСС

Матвей Константинов
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