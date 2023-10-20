Мороженщик хочет бросить вызов Байдену в президентской гонке

Конгрессмен-демократ от Миннесоты Дин Филлипс намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США и бросить вызов в гонке нынешнему главе государства Джо Байдену, пишет Politico.

Как заявили два источника издания в Конгрессе, 54-летний Филлипс уже сообщил ряду коллег о своём намерении. Однако, по словам третьего собеседника, он только "рассматривает" такую возможность и ещё не определился.

Филлипс — миллионер и один из основателей компании по производству мороженого-джелато Talenti Gelato. Доход политика позволяет ему финансировать большую часть избирательной компании.