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20 октября, 06:07

Мороженщик хочет бросить вызов Байдену в президентской гонке

Politico: Производитель мороженого намерен бросить Байдену вызов на праймериз

<p>Дин Филлипс. Обложка © Zuma / TASS</p>

Дин Филлипс. Обложка © Zuma / TASS

Конгрессмен-демократ от Миннесоты Дин Филлипс намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США и бросить вызов в гонке нынешнему главе государства Джо Байдену, пишет Politico.

Как заявили два источника издания в Конгрессе, 54-летний Филлипс уже сообщил ряду коллег о своём намерении. Однако, по словам третьего собеседника, он только "рассматривает" такую возможность и ещё не определился.

Филлипс — миллионер и один из основателей компании по производству мороженого-джелато Talenti Gelato. Доход политика позволяет ему финансировать большую часть избирательной компании.

Генпрокурор США пообещал уйти в отставку, если Байден вмешается в дело Трампа

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А ранее Верховный суд США не стал запрещать бывшему президенту страны Дональду Трампу участвовать в грядущих выборах главы государства. Соответствующее ходатайство было отклонено.

Матвей Константинов
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