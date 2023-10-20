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20 октября, 07:36
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В Москве двое мужчин похитили студентку, и теперь её мужу грозит до 12 лет тюрьмы

В Москве муж похитил первокурсницу РЭУ имени Плеханова

В Москве двое мужчин похитили первокурсницу экономического университета имени Плеханова, когда та возвращалась домой. Девушку нашли спустя две недели в Краснодаре. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, студентка приехала в столицу учиться на вечернем отделении. 3 октября около одиннадцати вечера она возвращалась в арендованную квартиру, однако не дошла до дома: её схватили двое мужчин, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Девушка не выходила на связь, и родственники забили тревогу.

Найти студентку удалось спустя две недели на её родине в Краснодаре, а похитителем оказался её же муж, помогал ему в этом студент магистратуры МГИМО (тоже из Краснодара). Мужчина увёз жену домой, потому что был недоволен её желанием учиться в Москве. Когда всё выяснилось, девушку освободили из супружеского плена и она вновь уехала за тысячу километров от дома. Похитителям теперь грозит до 12 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф рассказывал, как бывший футболист нижегородской "Волги" Андрей Чурин выкрал и пытал бортпроводника, требуя вернуть миллионный долг. Вместе со спортсменом в похищении участвовали ещё четыре человека. Недальновидные преступники связали должника и пытались выудить долг, однако позже согласились отпустить его на волю собрать деньги. Тот вместо банка пошёл в полицию.

Обложка ©

ТАСС / Владислав Шатило

Николь Вербер
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