В Москве двое мужчин похитили студентку, и теперь её мужу грозит до 12 лет тюрьмы

В Москве двое мужчин похитили первокурсницу экономического университета имени Плеханова, когда та возвращалась домой. Девушку нашли спустя две недели в Краснодаре. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, студентка приехала в столицу учиться на вечернем отделении. 3 октября около одиннадцати вечера она возвращалась в арендованную квартиру, однако не дошла до дома: её схватили двое мужчин, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Девушка не выходила на связь, и родственники забили тревогу.

Найти студентку удалось спустя две недели на её родине в Краснодаре, а похитителем оказался её же муж, помогал ему в этом студент магистратуры МГИМО (тоже из Краснодара). Мужчина увёз жену домой, потому что был недоволен её желанием учиться в Москве. Когда всё выяснилось, девушку освободили из супружеского плена и она вновь уехала за тысячу километров от дома. Похитителям теперь грозит до 12 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело.