Россиянам посоветовали надавить на баклажан
Эксперт Насыпова: Чтобы проверить спелость баклажана, слегка надавите на кожуру
Чтобы баклажаны не испортили вкус блюда, их нужно правильно выбрать, отдав предпочтение овощам однородного цвета, без помятостей и повреждений. Об этом Лайфу рассказала специалист Красноярского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Татьяна Насыпова.
"Выбирайте твёрдые и тяжёлые плоды. Чтобы проверить спелость баклажана, осторожно надавите на кожуру пальцем — если вмятины не осталось и плод вернул свою форму, то он спелый", — отметила она.
Если на кожуре есть следы гниения или пятна, то велика вероятность, что внутренняя часть плода уже испортилась. Также, по словам эксперта, лучше покупать молодой овощ, в нём меньше соланина — ядовитого органического соединения. Насыпова рассказала, что в условиях лаборатории поступающие в продажу баклажаны проходят тщательную проверку.
"Специалисты лаборатории в баклажанах проверяют наличие остаточного количества действующих веществ, пестицидов, допустимый уровень нитратов, проводят энтомологическую экспертизу — определяют наличие карантинных и не карантинных вредителей, исследуют на вирусные заболевания и болезни растений", — объяснила она.
Прежде чем начать готовить блюдо из баклажанов, их обязательно нужно вымочить в воде или ошпарить кипятком: это выведет из мякоти соланин и уберёт горький привкус, посоветовала специалист. По её мнению, овощ будет идеально сочетаться с более жирными продуктами: пряностями, различными сырами и бараниной, говядиной и рыбой из семейства анчоусовых.
Ранее Лайф писал, как похудеть на баклажанах. Эти овощи содержат клетчатку, которая помогает усилить чувство сытости и контролировать аппетит, а также витамины группы В, витамин К, медь, марганец, калий, железо, фосфор и магний.
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