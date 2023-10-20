Россиянам посоветовали надавить на баклажан

Чтобы баклажаны не испортили вкус блюда, их нужно правильно выбрать, отдав предпочтение овощам однородного цвета, без помятостей и повреждений. Об этом Лайфу рассказала специалист Красноярского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Татьяна Насыпова.

"Выбирайте твёрдые и тяжёлые плоды. Чтобы проверить спелость баклажана, осторожно надавите на кожуру пальцем — если вмятины не осталось и плод вернул свою форму, то он спелый", — отметила она.

Если на кожуре есть следы гниения или пятна, то велика вероятность, что внутренняя часть плода уже испортилась. Также, по словам эксперта, лучше покупать молодой овощ, в нём меньше соланина — ядовитого органического соединения. Насыпова рассказала, что в условиях лаборатории поступающие в продажу баклажаны проходят тщательную проверку.

"Специалисты лаборатории в баклажанах проверяют наличие остаточного количества действующих веществ, пестицидов, допустимый уровень нитратов, проводят энтомологическую экспертизу — определяют наличие карантинных и не карантинных вредителей, исследуют на вирусные заболевания и болезни растений", — объяснила она.

Прежде чем начать готовить блюдо из баклажанов, их обязательно нужно вымочить в воде или ошпарить кипятком: это выведет из мякоти соланин и уберёт горький привкус, посоветовала специалист. По её мнению, овощ будет идеально сочетаться с более жирными продуктами: пряностями, различными сырами и бараниной, говядиной и рыбой из семейства анчоусовых.