В Якутии отмели фейк о "сорокаградусной" причине госпитализации спикера парламента

Спикера Государственного собрания Якутии Алексея Еремеева госпитализировали с гипертоническим кризом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник. Как сообщила заведующая кардиологическим отделением Кардиососудистого центра республиканской больницы №1 – НЦМ Татьяна Томская, проблемы со здоровьем у политика не связаны с алкогольной интоксикацией, как утверждают в Сети.

"Председатель парламента в настоящее время проходит лечение в отделении кардиологии. Состояние спикера оценивается как стабильное и не связано с алкогольной интоксикацией", — сказала она.

В свою очередь Еремеев прокомментировал свою госпитализацию. По словам чиновника, с ним сейчас всё хорошо. Он поблагодарил врачей и всех, кто беспокоится о его здоровье.