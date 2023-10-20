В Якутии отмели фейк о "сорокаградусной" причине госпитализации спикера парламента
Спикера Госсобрания Якутии Еремеева госпитализировали с гипертоническим кризом
Алексей Еремеев. Обложка © Sakhaparliament.ru
Спикера Государственного собрания Якутии Алексея Еремеева госпитализировали с гипертоническим кризом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник. Как сообщила заведующая кардиологическим отделением Кардиососудистого центра республиканской больницы №1 – НЦМ Татьяна Томская, проблемы со здоровьем у политика не связаны с алкогольной интоксикацией, как утверждают в Сети.
"Председатель парламента в настоящее время проходит лечение в отделении кардиологии. Состояние спикера оценивается как стабильное и не связано с алкогольной интоксикацией", — сказала она.
В свою очередь Еремеев прокомментировал свою госпитализацию. По словам чиновника, с ним сейчас всё хорошо. Он поблагодарил врачей и всех, кто беспокоится о его здоровье.
А татарстанские врачи тем временем борются за жизнь сенатора от республики Геннадия Емельянова, попавшего в страшное ДТП по пути в Нижнекамск. Он проигнорировал знак "Обгон запрещён", выехал на встречную полосу и столкнулся с поворачивавшим автомобилем.