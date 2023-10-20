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20 октября, 07:51

В Якутии отмели фейк о "сорокаградусной" причине госпитализации спикера парламента

Спикера Госсобрания Якутии Еремеева госпитализировали с гипертоническим кризом

<p>Алексей Еремеев. Обложка © <a href="https://www.sakhaparliament.ru/politika/13042-spiker-parlamenta-yakutii-aleksej-eremeev-pozdravlyaet-s-dnem-uchitelya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sakhaparliament.ru</a></p>

Алексей Еремеев. Обложка © Sakhaparliament.ru

Спикера Государственного собрания Якутии Алексея Еремеева госпитализировали с гипертоническим кризом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник. Как сообщила заведующая кардиологическим отделением Кардиососудистого центра республиканской больницы №1 – НЦМ Татьяна Томская, проблемы со здоровьем у политика не связаны с алкогольной интоксикацией, как утверждают в Сети.

"Председатель парламента в настоящее время проходит лечение в отделении кардиологии. Состояние спикера оценивается как стабильное и не связано с алкогольной интоксикацией", — сказала она.

В свою очередь Еремеев прокомментировал свою госпитализацию. По словам чиновника, с ним сейчас всё хорошо. Он поблагодарил врачей и всех, кто беспокоится о его здоровье.

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А татарстанские врачи тем временем борются за жизнь сенатора от республики Геннадия Емельянова, попавшего в страшное ДТП по пути в Нижнекамск. Он проигнорировал знак "Обгон запрещён", выехал на встречную полосу и столкнулся с поворачивавшим автомобилем.

Матвей Константинов
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