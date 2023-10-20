В Грузии составили план действий на случай ядерной войны

Правительство Грузии составило алгоритм действий на случай ядерной войны. Об этом сообщает "Sputnik Грузия", ссылаясь на главу Службы государственной безопасности страны Георгия Лилуашвили. На каждое ведомство возложен строго определённый круг обязанностей.

"Минздрав наметил распределение медикаментов населению, лечение, в том числе схему экстренной помощи, выделение укрытий. Хотя это станет актуальным, если, не дай бог, произойдёт прямой удар", — пояснил чиновник.

По его словам, убежище вряд ли спасёт, если будет прямое попадание ядерного снаряда. Лилуашвили уверен, что в идеале не нужно допускать подобного развития событий, поэтому следует проводить взвешенную политику как внутри страны, так и за её границами.