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18 октября, 12:58

Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

<p>Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka</p>

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka

Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили — за отстранение проголосовало менее 100 депутатов.

Согласно результатам голосования, импичмент поддержали 86 депутатов, а против высказался один. При этом для отстранения главы государства нужно было как минимум 100 голосов из 150.

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Напомним, 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" заявила о начале процедуры импичмента Зурабишвили. Причина — в её поездке в Европу без одобрения правительства. 16 октября Конституционный суд Грузии одобрил запуск процедуры импичмента, при этом сама Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку.

Александра Вишнякова
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