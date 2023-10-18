Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka
Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили — за отстранение проголосовало менее 100 депутатов.
Согласно результатам голосования, импичмент поддержали 86 депутатов, а против высказался один. При этом для отстранения главы государства нужно было как минимум 100 голосов из 150.
Напомним, 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" заявила о начале процедуры импичмента Зурабишвили. Причина — в её поездке в Европу без одобрения правительства. 16 октября Конституционный суд Грузии одобрил запуск процедуры импичмента, при этом сама Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку.