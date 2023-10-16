Зурабишвили не намерена покидать пост президента Грузии, несмотря на решение суда

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на одобрение Конституционным судом запуска процедуры импичмента. Об этом она сообщила в телеобращении к нации.

"Хочу сказать вам, что я никуда не ухожу, не подаю в отставку. Я буду там, где есть и была всю жизнь, для чего я сюда приехала, осталась, стояла на улице, — для наших демократических ценностей", — заявила Зурабишвили.