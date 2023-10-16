Зурабишвили не намерена покидать пост президента Грузии, несмотря на решение суда
Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на одобрение Конституционным судом запуска процедуры импичмента. Об этом она сообщила в телеобращении к нации.
Грузинский лидер утверждает, что её оппоненты своими действиями в её отношении "одним выстрелом убили европейское будущее" страны. Также Зурабишвили подчеркнула свою приверженность демократическим ценностям.
"Хочу сказать вам, что я никуда не ухожу, не подаю в отставку. Я буду там, где есть и была всю жизнь, для чего я сюда приехала, осталась, стояла на улице, — для наших демократических ценностей", — заявила Зурабишвили.
Напомним, 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" заявила о начале процедуры импичмента Зурабишвили. Причина — в её поездке в Европу. В конституции страны говорится, что президент имеет право осуществлять внешнюю политику только с одобрения правительства. Кабмин, в свою очередь, не дал своё согласие на саму поездку президента в Европу. Сегодня Конституционный суд Грузии одобрил запуск процедуры импичмента Зурабишвили. Это позволяет начать процедуру импичмента.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / salome_zourabichvili