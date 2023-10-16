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16 октября, 14:55

Эксперт раскрыла, что повлияло на обострение конфликта между президентом и правительством Грузии

Политолог Войко: Разлад между Зурабишвили и кабмином обострил закон об иноагентах

<p>Саломе Зурабишвили. Обложка<strong style="font-weight: bold;"> © </strong>ТАСС / Imago images / SKATA</p>

Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / Imago images / SKATA

Конфликт между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и правительством страны стал наиболее явным, когда глава государства выступила против закона об иноагентах и поддержала протестующих. Об этом в беседе с Лайфом рассказала кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

"Президент не поддержала закон об иноагентах, который как раз таки правительство пыталось продавить. И более того, как раз президент поддержала улицу, протестующих. Тех, кто как раз тоже выступал против этого закона. Приводя какие-то по большей части необоснованные аргументы о том, что якобы этот закон является российской калькой, что он направлен на преследование прежде всего политической оппозиции и так далее", — отметила эксперт.

Она считает, что решение Конституционного суда в целом соответствует ожиданиям и той степени противоречий, которые сложились в отношениях между правительством и президентом. По словам политолога, это является дополнительным козырем для правящей партии, чтобы довести процедуру импичмента до конца.

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Войко отметила, что другой важной причиной обострения отношений между Зурабишвили и правительством стала их разная позиция по поводу отношений с Россией после начала СВО. Она считает, что Грузия именно благодаря позиции кабмина не вошла в список недружественных для РФ государств.

"Более того, Россия чуть позже потом отменила визы для грузинских граждан, восстановила авиасообщение. Это позволило наладить деловые контакты и, в общем-то, стимулировать взаимную торговлю. Президент была против. Она сказала о том, что не позволит грузинской авиакомпании летать в Россию", — добавила политолог.

Она указала, что правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" позиционирует себя как прогрузинская. Все действия, которые пытается реализовать президент, по мнению правительства, идут вразрез с интересами Грузии. Речь идёт о сохранении торгово-экономических отношений и нормального политического диалога с Россией.

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Напомним, 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта Демократическая Грузия" заявила о начале процедуры импичмента Саломе Зурабишвили. Затем Конституционный суд Грузии постановил, что президент Зурабишвили нарушила конституцию своими поездками за рубеж без разрешения правительства республики. Данное решение позволяет начать процедуру импичмента.

Ольга Годуненко
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