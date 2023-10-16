Эксперт раскрыла, что повлияло на обострение конфликта между президентом и правительством Грузии

Конфликт между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и правительством страны стал наиболее явным, когда глава государства выступила против закона об иноагентах и поддержала протестующих. Об этом в беседе с Лайфом рассказала кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

"Президент не поддержала закон об иноагентах, который как раз таки правительство пыталось продавить. И более того, как раз президент поддержала улицу, протестующих. Тех, кто как раз тоже выступал против этого закона. Приводя какие-то по большей части необоснованные аргументы о том, что якобы этот закон является российской калькой, что он направлен на преследование прежде всего политической оппозиции и так далее", — отметила эксперт.

Она считает, что решение Конституционного суда в целом соответствует ожиданиям и той степени противоречий, которые сложились в отношениях между правительством и президентом. По словам политолога, это является дополнительным козырем для правящей партии, чтобы довести процедуру импичмента до конца.

Войко отметила, что другой важной причиной обострения отношений между Зурабишвили и правительством стала их разная позиция по поводу отношений с Россией после начала СВО. Она считает, что Грузия именно благодаря позиции кабмина не вошла в список недружественных для РФ государств.

"Более того, Россия чуть позже потом отменила визы для грузинских граждан, восстановила авиасообщение. Это позволило наладить деловые контакты и, в общем-то, стимулировать взаимную торговлю. Президент была против. Она сказала о том, что не позволит грузинской авиакомпании летать в Россию", — добавила политолог.