Опрос ВЦИОМа: Путину доверяет 77,9% россиян

Также опрошенные оценили деятельность Владимира Путина как главы государства: 74,6% россиян признались, что одобряют всё, что он делает на своём посту. Об обратном заявили чуть более 15%. В опросе, который проводился в период с 9 по 15 октября, приняли участие 1,6 тысячи россиян по всей стране старше 18 лет.