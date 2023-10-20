Опрос ВЦИОМа: Путину доверяет 77,9% россиян
Президенту Владимиру Путину доверяет 77,9% опрошенного населения нашей страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также опрошенные оценили деятельность Владимира Путина как главы государства: 74,6% россиян признались, что одобряют всё, что он делает на своём посту. Об обратном заявили чуть более 15%. В опросе, который проводился в период с 9 по 15 октября, приняли участие 1,6 тысячи россиян по всей стране старше 18 лет.
А ранее жители нашей необъятной страны признались, что верят в возможность Владимира Путина обеспечить России стабильность (74%) и развитие (74%). Об этом заявили три четверти опрошенных граждан. При этом семь из десяти россиян обратили внимание, что глава государства делает много полезного для страны и её населения.
ТАСС / pa / The Kremlin Moscow