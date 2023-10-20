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20 октября, 08:57

CNN: В Палестине арестовали одного из основателей ХАМАС Хасана Юсефа

<p>Хасан Юсеф. Обложка © Majdi Mohammed / AP / TASS</p>

Хасан Юсеф. Обложка © Majdi Mohammed / AP / TASS

Бойцы ЦАХАЛ утверждают, что арестовали одного из основателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа, пишет CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).

Его якобы взяли вместе с ещё 59 палестинцами в ходе рейдов на Западном берегу. Юсефа подозревают в совершении преступных действий от лица движения. Предполагаемый срок, который ему грозит, не уточняется.

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А ранее в секторе Газа — другом палестинском эксклаве — в результате ударов со стороны ЦАХАЛ погибла первая женщина в политбюро ХАМАС Джамиля аш-Шанти. Она вошла туда в 2021 году и была вдовой Абдель Азиза Рантиси — одного из основателей движения.

Матвей Константинов
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