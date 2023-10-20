CNN: В Палестине арестовали одного из основателей ХАМАС Хасана Юсефа
Хасан Юсеф. Обложка © Majdi Mohammed / AP / TASS
Бойцы ЦАХАЛ утверждают, что арестовали одного из основателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа, пишет CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).
Его якобы взяли вместе с ещё 59 палестинцами в ходе рейдов на Западном берегу. Юсефа подозревают в совершении преступных действий от лица движения. Предполагаемый срок, который ему грозит, не уточняется.
А ранее в секторе Газа — другом палестинском эксклаве — в результате ударов со стороны ЦАХАЛ погибла первая женщина в политбюро ХАМАС Джамиля аш-Шанти. Она вошла туда в 2021 году и была вдовой Абдель Азиза Рантиси — одного из основателей движения.