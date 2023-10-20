CNN: В Палестине арестовали одного из основателей ХАМАС Хасана Юсефа

Бойцы ЦАХАЛ утверждают, что арестовали одного из основателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа, пишет CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).

Его якобы взяли вместе с ещё 59 палестинцами в ходе рейдов на Западном берегу. Юсефа подозревают в совершении преступных действий от лица движения. Предполагаемый срок, который ему грозит, не уточняется.