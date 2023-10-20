Пограничники РФ прогнали огнём из гранатомёта украинских диверсантов у Белгородской области

Украинские диверсанты подошли вплотную к границе с Белгородской областью перед попыткой прорыва, но были отогнаны российскими пограничниками, открывшими по ним огонь. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл накануне около восьми часов вечера. Шестеро военнослужащих ВСУ появились недалеко от таможенного поста Грайворон. Они запустили беспилотник-разведчик в сторону российской территории. Пограничники уничтожили дрон и отогнали группу обратно в лес огнём из гранатомёта.

По меньшей мере один диверсант получил серьёзное ранение. Скорее всего, солдаты ВСУ проводили разведку перед попыткой прорыва на территорию России.