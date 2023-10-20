ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября 2023, 09:32
10432

Зеленскому дали совет, который поможет добиться мира на украинской земле

Front Populaire: Зеленскому ради мира нужно отказаться от идеи вступления в ЕС

Французское издание Front Populaire раскрыло, что нужно сделать Владимиру Зеленскому, чтобы прекратить конфликт в своей стране.

В издании отметили, что простая заморозка не прекратит военные действия, нужен комплекс переговоров. По мнению автора статьи, Зеленскому нужно отказаться от идеи вступить в НАТО и ЕС, признать потерю территорий, а также закрепить в конституции русский язык и пройти через ограниченную форму демилитаризации.

Демилитаризацию, по мнению автора, Зеленский может компенсировать договором о взаимной обороне между Украиной и Польшей, Францией и Германией.

Издание не видит других решений завершения спецоперации. В ином случае, по словам автора статьи, конфликт не закончится никогда — и элитам Европы стоит это понять.

Востоковед объяснил, почему визит в Израиль стал для Зеленского идеей фикс
Востоковед объяснил, почему визит в Израиль стал для Зеленского идеей фикс

Ранее Зеленский подтвердил, что украинские войска получили американские ракеты ATACMS и применили их. Он поблагодарил США за помощь.

BannerImage

ТАСС / IMAGO / Eric Lalmand

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar