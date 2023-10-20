Французское издание Front Populaire раскрыло, что нужно сделать Владимиру Зеленскому, чтобы прекратить конфликт в своей стране.

В издании отметили, что простая заморозка не прекратит военные действия, нужен комплекс переговоров. По мнению автора статьи, Зеленскому нужно отказаться от идеи вступить в НАТО и ЕС, признать потерю территорий, а также закрепить в конституции русский язык и пройти через ограниченную форму демилитаризации.

Демилитаризацию, по мнению автора, Зеленский может компенсировать договором о взаимной обороне между Украиной и Польшей, Францией и Германией.

Издание не видит других решений завершения спецоперации. В ином случае, по словам автора статьи, конфликт не закончится никогда — и элитам Европы стоит это понять.