Учёные установили в гробах камеры и сняли шокирующие посмертные "пляски" тел
AFFTER: Учёные объяснили посмертные "танцы" в гробах высыханием связок
Посмертные "танцы" в гробах могут быть вызваны естественным процессом, выяснили учёные из Австралийского центра тафономических экспериментальных исследований (AFFTER). Результаты их работы опубликованы в журнале Forensic Science International: Synergy.
Причём изначально авторы планировали изучить процесс разложения, для чего они установили в гробах камеры, которые включались раз в полчаса на протяжении 17 месяцев. Однако то, что удалось запечатлеть, шокировало даже специалистов в такой специфической плоскости: тела "танцевали", двигая руками и ногами. Впрочем, по словам исследовательницы Алисон Уилсон, это не связано с мистикой.
"Мы думаем, что эти движения связаны с процессом разложения, когда тело мумифицируется и связки высыхают", — пояснила она.
К слову, тафономия — наука об изменениях в организме после смерти — важная дисциплина, которая помогает не только в понимании разложения, но и в других областях. Например, в палеонтологии она позволяет понять, почему некоторые останки сохраняются лучше других, а судебные эксперты и криминалисты используют её для определения, в частности, сроков и причин смерти человека.
А российские учёные проанализировали рисунки на стенах Каповой пещеры на Южном Урале в Республике Башкортостан и впервые смогли расшифровать календари беременности первобытных женщин. Кроме того, стали известны использовавшиеся у первобытных племён палеолита символы рождения и смерти.
Shutterstock