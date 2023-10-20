Учёные установили в гробах камеры и сняли шокирующие посмертные "пляски" тел

Посмертные "танцы" в гробах могут быть вызваны естественным процессом, выяснили учёные из Австралийского центра тафономических экспериментальных исследований (AFFTER). Результаты их работы опубликованы в журнале Forensic Science International: Synergy.

Причём изначально авторы планировали изучить процесс разложения, для чего они установили в гробах камеры, которые включались раз в полчаса на протяжении 17 месяцев. Однако то, что удалось запечатлеть, шокировало даже специалистов в такой специфической плоскости: тела "танцевали", двигая руками и ногами. Впрочем, по словам исследовательницы Алисон Уилсон, это не связано с мистикой.

"Мы думаем, что эти движения связаны с процессом разложения, когда тело мумифицируется и связки высыхают", — пояснила она.

К слову, тафономия — наука об изменениях в организме после смерти — важная дисциплина, которая помогает не только в понимании разложения, но и в других областях. Например, в палеонтологии она позволяет понять, почему некоторые останки сохраняются лучше других, а судебные эксперты и криминалисты используют её для определения, в частности, сроков и причин смерти человека.