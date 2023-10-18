Японские учёные доказали, что "правило пяти секунд" убережёт от ковида
Учёные из International Pacific University в Японии доказали, что известное многим с детства "правило пяти секунд" оберегает от заражения коронавирусом. Исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, можно ли не заразиться, находясь рядом с кашляющим человеком, а выводами поделились в журнале Scientific Reports.
Опыты показали, что риск заражения достигает своего пика в течение пяти секунд после мимолётного контакта с заражённым человеком. Другими словами, если мимо вас в коридоре пройдёт болеющий чихающий человек, то у вируса есть считаные секунды, чтобы распространиться. Хорошая новость в том, что если помещение хорошо вентилируемое, а скорость человека большая, то риск заражения меньше.
В результате эксперимента учёные вывели формулу, которая поможет свести риск заражения к минимуму. В этом помогут три условия:
- если рядом с вами чихнул или покашлял человек, то лучше задержать дыхание как минимум на пять секунд;
- нужно стараться держать дистанцию не менее метра от болеющих людей;
- лучше свести к минимуму пребывание в плохо вентилируемых помещениях.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России нет необходимости вводить ограничения из-за коронавируса. Заместитель председателя кабмина также отметила тенденцию к снижению уровня заболеваемости. При этом в России нет случаев нового варианта коронавируса "пирола". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, зарубежные специалисты сообщают, что заражение "пиролой" не требует госпитализации.